Новости 26 июня: смена главы "Укроборонпрома", в НБУ прогнозируют снижение ставки

Об "Укроборонпроме". Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.

О ставке. Снижение учетной ставки на 1-2 процентных пункта можно ожидать начиная с июля или сентября.

О "Нафтогазе". Кабинет министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций "Нафтогаза" со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами.

Об Ocean Plaza. Фонд госимущества (ФГИУ) зарегистрировал корпоративные права на государственную долю (66,65%) в ТРЦ Ocean Plaza.

О дронах. По результатам Drone Hackathon Anti-Shahеd три украинских производителя получат по 1 миллиону долларов на реализацию и масштабирование разработок против вражеских БПЛА.

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Кони на переправе. Почему во время войны меняют руководство Укроборонпрома

Кто возглавит госконцерн вместо Юрия Гусева и почему в Офисе президента прибегли к смене главы УОП именно сейчас. (укр)