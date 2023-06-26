В Нацбанке прогнозируют снижение учетной ставки: названы две вероятные даты

Снижение учетной ставки на 1-2 процентных пункта можно ожидать начиная с июля или сентября.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

"Большинство членов КМП (Комитета по монетарной политике, - ред.) считают вероятным снижение учетной ставки на 1-2 п.п., начиная с июля или сентября", - отмечают в НБУ.

Как подчеркивается в сообщении, трое членов КМП увидели пространство для снижения учетной ставки уже даже в июне. По их мнению, НБУ уже сейчас может осуществить первые шаги по снижению учетной ставки без рисков потери привлекательности гривневых активов и усиления угроз для курсовой устойчивости.

В то же время семь членов Комитета по монетарной политике на заседании 14 июня высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25%.

Они отметили, что работа трансмиссионного механизма улучшилась, а интерес граждан к срочным гривневым инструментам - усилился. Однако, потенциал к росту доли срочных депозитов в общем объеме вкладов населения еще не исчерпан.

"Улучшение срочной структуры и в дальнейшем будет снижать угрозы для курсовой устойчивости и поддержит устойчивое снижение инфляции", - таково на сегодня мнение большинства членов Комитета.

Напоминаем:

В июне 2022 года Нацбанк повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых.

Учетная ставка - это ключевой инструмент, с помощью которого Нацбанк пытается влиять на инфляцию. Повышая ее НБУ стимулирует банки делать кредиты для бизнеса и населения дороже, а депозиты - выгоднее. Это уменьшает скорость обращения денег и должно привести к снижению темпов их обесценивания.

В мае 2023 года Национальный банк предполагал, что в IV квартале года может снизить учетную ставку до 21%, а в 2024 году - до 18%. Тогда этого мнения придерживаться большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ.