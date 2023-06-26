Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза"

Кабинет министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций "Нафтогаза" со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, по которым компания достигла согласия с инвесторами

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее распоряжение правительства от 24 июня опубликовали 26 июня.

"Я очень благодарен правительству как акционеру компании за одобрение условий реструктуризации, которые мы согласовали с владельцами еврооблигаций Нафтогаза.

Это сделало компанию еще на шаг ближе к выполнению обязательств перед инвесторами", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Ожидается, что реструктуризация завершится до конца июля 2023 года.

Детальные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины", напомнили в компании.

С условиями реструктуризации еврооблигаций можно ознакомиться по ссылкам: по облигациям со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

Напомним:

"Нафтогаз" достиг договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

В марте "Нафтогаз" на онлайн-встрече с кредиторами представил обновленный рабочий сценарий реструктуризации долговых обязательств компании по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.

Экономическая правда