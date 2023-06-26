Фонд госимущества официально стал мажоритарным владельцем ТРЦ Ocean Plaza

Фонд госимущества (ФГИУ) зарегистрировал корпоративные права на государственную долю (66,65%) в ТРЦ Ocean Plaza.

Соответствующая запись уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, сообщает пресс-служба ФГИУ.

"После проведения аудита и оценки стоимости актива, а также принятия других предприватизационных мер, Фондом будет принято решение о дальнейшей судьбе этих корпоративных прав", - говорится в сообщении.

"Будут рассматриваться все возможные варианты продажи ТРЦ по рыночной стоимости. Все полученные от продажи средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ", - заявил первый заместитель председателя ФГИУ Денис Шугалий.

9 июня 2023 года правительство приняло распоряжение о передаче ФГИУ доли уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которому принадлежит ТРЦ, в размере 66,65%.

Ранее эти корпоративные права принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам, но в марте 2023 года ВАКС своим решением взыскал их в пользу государства, напомнили в Фонде.

Напомним:

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности - Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

Решение ВАКС, по которому две трети столичного ТРЦ Ocean Plaza в столице переходят в собственность государства, вступило в силу.

Таким образом, в доход государства взысканы две трети акций Ocean Plaza, которые до сих пор принадлежали российским олигархам. Остальные акции контролируется украинским девелопером UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова.

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Экономическая правда