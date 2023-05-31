Соглашение об увеличении лимита госдолга США не повлияет на помощь Украине - Bloomberg

Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации президента США оказывать больше помощи Украине.

Об этом в комментарии Bloomberg на условиях анонимности заявил официальный представитель Белого дома.

По словам чиновника, любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс как дополнительная мера, на которую не будут распространяться ограничения соглашения на федеральные расходы.

Также директор бюджета Белого дома Шаланда Янг заявила, что не ожидает, что соглашение будет иметь какое-либо влияние на способность администрации получить большее финансирование для Украины.

Пока непонятно, коды Белый дом может попросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины.

В декабре президент Байден подписал закон о пакете помощи Украине на 45 млрд долл. в рамках законопроекта о расходах на конец года. Чиновники администрации заявили, что должны выделить достаточно денег, чтобы хватило до конца этого финансового года в сентябре.

По данным Госдепартамента, США предоставили 36,9 млрд долл. помощи в сфере безопасности с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Напомним:

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о прекращении действия потолка государственного долга в 31,4 триллиона долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен установила крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня, заявив, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 31,4 триллиона долларов.

Экономическая правда