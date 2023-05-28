Білий дім і Конгрес знаходять компроміс щодо підвищення ліміту держборгу США

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Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трильйона доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Угода між Байденом і Маккарті також має пройти через Конгрес, перш ніж у США закінчаться гроші для виплати боргів на початку червня.

Наразі відомо, що згідно з домовленістю дія ліміту боргу припиняється до січня 2025 року, одночасно обмежуючи витрати в бюджетах на 2024 і 2025 роки, повертає невикористані кошти на боротьбу з COVID, прискорює процес отримання дозволів для деяких енергетичних проєктів і включає деякі додаткові вимоги до програм продовольчої допомоги для бідних американців.

"У нас ще багато роботи сьогодні ввечері, щоб завершити її написання", – сказав Маккарті журналістам на Капітолійському пагорбі.

За словами джерела агентства, знайомого з угодою, учасники переговорів домовилися на один рік обмежити необоронні дискреційні витрати на рівні 2023 року і збільшити їх на 1% у 2025 році.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трильйона доларів.

Економічна правда.