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Голова Мінфіну США перенесла дату можливого дефолту з 1 на 5 червня

Субота, 27 травня 2023, 13:40 - Ігор Пилипів
 
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Міністр фінансів США Джанет Йеллен встановила крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня, заявивши, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трильйона доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Єллен заявляла, що дефолт потенційно може статися вже 1 червня, але тепер називає 5 червня як точний крайній термін.

За її словами, Казначейство не матиме достатніх ресурсів для виконання зобов'язань уряду, якщо Конгрес не підвищить або призупинить ліміт боргу до 5 червня.

Більш точна оцінка дає представникам Білого дому та Конгресу трохи більше часу для завершення угоди про підвищення законодавчо встановленої стелі боргових зобов'язань федерального уряду.

У листі до Конгресу Єллен повідомила, що її відомство здійснить понад 130 мільярдів доларів запланованих виплат у перші два дні червня, в тому числі ветеранам, одержувачам соціального забезпечення та Medicare.

Голова Мінфіну також повідомила, що в четвер міністерство застосувало надзвичайний захід з управління грошовими коштами, обмінявши приблизно 2 мільярди доларів казначейських цінних паперів між Фондом пенсійного забезпечення державних службовців та інвалідів і Федеральним фінансовим банком, щоб запобігти потенційному дефолту.

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Економічна правда. 

дефолт США державний борг
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