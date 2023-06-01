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Палата представителей США одобрила законопроект о потолке госдолга

Четверг, 1 июня 2023, 14:17 - Алексей Павлыш

Палата представителей США одобрила в среду законопроект о приостановлении потолка госдолга в размере 31,4 трлн долл при поддержке большинства как демократов, так и республиканцев.

Об этом пишет Reuters.

"Палата представителей, контролируемая республиканцами, проголосовала 314-117 голосами за направление закона в Сенат, который должен принять его и передать на стол президенту Джо Байдену до понедельника, когда, как ожидается, у федерального правительства закончатся деньги для оплаты счетов", - пишет агентство.

"Это соглашение является хорошей новостью для американского народа и американской экономики", - сказал Байден после голосования. "Я призываю Сенат принять его как можно скорее, чтобы я мог подписать его как закон", - добавил он.

"Эта мера, которая стала компромиссом между Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, вызвала оппозицию со стороны 71 жестко настроенного республиканца.

Обычно этого было бы достаточно для блокирования партийного законодательства, но 165 демократов - больше, чем 149 республиканцев, проголосовавших за него - поддержали эту меру и протолкнули его", - пишет издание.

Законопроект приостанавливает - по сути, временно отменяет - лимит заимствований федерального правительства до 1 января 2025 года. Этот срок позволяет Байдену и Конгрессу отложить политически рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года.

Он также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет, ускорит процесс получения разрешений на определенные энергетические проекты, вернет неиспользованные средства, выделенные на борьбу с COVID-19, и расширит требования к работе в рамках программ продовольственной помощи, включив в них дополнительных реципиентов.

Республиканцы с жесткой позицией требовали более глубокого сокращения расходов и более жестких реформ.

"Республиканцы заставляют нас решать, какие уязвимые американцы будут есть, иначе они доведут нас до дефолта. Это просто неправильно", - заявил в среду представитель демократов Джим Макговерн.

Поздно вечером во вторник внепартийное Бюджетное управление Конгресса заявило, что этот закон позволит сэкономить 1,5 триллиона долларов в течение десятилетия.

В Сенате лидеры обеих партий заявили, что надеются принять закон до выходных. Но потенциальная задержка с голосованием за поправки может осложнить ситуацию.

Дебаты и голосование в Сенате могут затянуться на выходные, особенно если кто-то из 100 сенаторов попытается замедлить принятие закона, отмечает Reuters.

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Напомним:

Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации президента США оказывать больше помощи Украине.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о прекращении действия потолка государственного долга в 31,4 триллиона долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен установила крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня, заявив, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 31,4 триллиона долларов.

Экономическая правда

США госдолг финансы
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