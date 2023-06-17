Кабмин утвердил финансирование первых проектов из Фонда ликвидации

Правительство утвердило перечень первых проектов, которые получат финансирование в размере 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что на реализацию проектов из Фонда ликвидации будет выделено 6,6 млрд гривен, соответствующее распоряжение было принято на заседании Правительства.

"В перечень первых местных проектов восстановления, которые будут финансироваться за счет средств Фонда ликвидации, вошли 159 проектов в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

В утвержденные проекты входит строительство (капремонт, реконструкция) и аварийно-восстановительные работы многоквартирных домов, медицинских учреждений, школ и детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, а также строительство защитных сооружений гражданской защиты и тому подобное.

В министерстве объясняют, что с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в первую очередь к финансированию утверждены проекты, которые обеспечивают первичные потребности граждан и создают необходимые условия для восстановления нормальной жизнедеятельности общин в областях, наиболее пострадавших в результате войны.

"Вместе с тем, из перечня проектов были исключены те, которые, согласно замечаниям (ГСЧС), не соответствуют требованиям по обустройству хранилища гражданской защиты или противорадиационного укрытия. Таким образом был сформирован первый перечень проектов, которые получают финансирование за счет средств Фонда ликвидации", - добавляют в министерстве.

Следующее заседание Межведомственной рабочей группы по рассмотрению обобщенных предложений заявителей о выделении средств Фонда ликвидации запланировано на июль 2023 года.

Напоминаем:

В Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ в составе госбюджета уже поступило 61,6 миллиарда гривен.

С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны. Максимальная сумма – 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".

На утро 12 мая по программе госпомощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення" приняли 5 575 заявок.

В правительстве разрабатывают новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье, кроме уже запущенной с 10 мая программы "єВідновлення".

Экономическая правда.