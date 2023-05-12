Не лише єВідновлення: Кабмін розробляє нові програми компенсацій за зруйноване житло

В уряді розробляють нові програми надання грошової допомоги українцям за зруйноване житло, окрім вже запущеної з 10 травня програми "єВідновлення"

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Стосовно родин, які зробили ремонт своїми силами, то працюємо над рішенням надання компенсацій. Відповідне завдання поставлене віце-прем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури та Агентству відновлення", - заявив прем'єр.

За його словами, наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту.

"Працюємо над деталями цього проєкту також", - додав очільник уряду.

Нагадаємо:

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна подавати через "Дію".

Згодом повідомлялось, що тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу по програмі єВідновлення - через велику кількість заявок система була перевантажена.

Пізніше у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявили про стабілізацію роботи системи держпрограми компенсації за зруйноване житло "єВідновлення" у "Дії".

За першу добу роботи програми держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення українці успішно подали 3 194 заяви про виплату допомоги.

Станом на ранок 12 травня за програмою держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення прийняли 5 575 заявок.

Економічна правда