єВідновлення: українці вже подали більше 5 тисяч заяв на грошову допомогу

Станом на ранок 12 травня за програмою держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення прийняли 5 575 заявок.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Програмою передбачена грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Мова йде про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг.

Впевнений, цей проєкт стане показовим прикладом того, що відбудова проходить швидко та ефективно", - написав Шмигаль.

За його словами, в уряді працюють над рішенням надання компенсацій для родин, які зробили ремонт своїми силами - відповідне завдання поставлене віцепрем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури й Агентству відновлення.

Нагадаємо:

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Максимальна сума - 200 тис грн. Заявки можна подавати через "Дію".

Згодом повідомлялось, що тисячі українців почали подавати заявки на грошову допомогу по програмі єВідновлення - через велику кількість заявок система була перевантажена.

Пізніше у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявили про стабілізацію роботи системи держпрограми компенсації за зруйноване житло "єВідновлення" у "Дії".

За першу добу роботи програми держдопомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення українці успішно подали 3 194 заяви про виплату допомоги.

Економічна правда