На ликвидацию последствий агрессии России уже аккумулировали около 62 миллиардов

В Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ в составе госбюджета уже поступило 61,6 миллиарда гривен.

Об этом в комментарии ЭП сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

Из них 25,8 млрд грн – средства, полученные от принудительного изъятия средств государства-агрессора. Еще 35,9 млрд грн – 50% прибыли Национального банка за прошлый год.

"В 2023 году средства Фонда ликвидации будут использоваться для предоставления денежной помощи на ремонт поврежденного жилья (программу есть Восстановление), восстановление критической инфраструктуры, на пилотные проекты восстановления в пяти областях, а также большое количество разрушенных объектов по всей стране. или помогут преодолеть социально-экономические последствия войны", - отметила Пидласа.

Напоминаем:

С 10 мая стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцы смогут получить средства на ремонт их домов, пострадавших из-за войны. Максимальная сумма – 200 тыс грн. Заявки можно подавать через "Дію".

На утро 12 мая по программе госпомощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення" приняли 5 575 заявок.

В правительстве разрабатывают новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье, кроме уже запущенной с 10 мая программы "єВідновлення".