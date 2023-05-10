В Україні стартувала програма виплат коштів на відновлення житла: як подати заявку в "Дії"

З 10 травня стартувала програма "єВідновлення", у межах якої українці зможуть отримати кошти на ремонт їхніх домівок, які постраждали через війну.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"єВідновлення - це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума - 200 тис грн. Відправити заяву про отримання виплати можна в застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.

Кошти нараховуються, якщо житло:

пошкоджене через напад Росії після 24 лютого 2022 року

підлягає відновленню

розміщене на неокупованій території

не було повністю відремонтоване самостійно.

Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

Як отримати допомогу:

Повідомте про пошкоджене майно в застосунку Дія. Якщо робили це раніше, повторно не потрібно Відкрийте рахунок єВідновлення Заповніть заяву через застосунок Дія

"Далі з вами зв’яжеться спеціальна комісія, щоб домовитись про огляд житла. Це потрібно, щоб встановити збитки та розрахувати суму виплат. Після огляду Дія сповістить про рішення комісії.

Гроші будуть зараховані на картку єВідновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців", - пояснили в "Дії".

Нагадаємо:

У квітні Кабмін розпочав тестування програми "єВідновлення", за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок - сервіс працюватиме в "Дії" з 10 травня.

Економічна правда