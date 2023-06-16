Новости 16 июня: дело об экстрадиции Фирташа пересмотрят, ПриватБанк снова будет принимать валюту в терминалах

О Фирташе. Австрийский суд в пятницу, 16 июня, вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в деле по требованию экстрадировать его в США по обвинению в коррупции.

О валюте. Государственный ПриватБанк объявил, что с 22 июня возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания.

О Дерипаске. Апелляционная палата ВАКС отказала Минюсту в конфискации компаний ЧАО "Хустский карьер" и ЧАО "Жежеловский карьер" - суд признал недостаточными доказательства их связи с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской.

О закупке барабанов для укрытий. Днепровская районная администрация столицы расторгла договор на закупку барабанов для "психологической разгрузки детей в укрытиях" более 800 тысяч гривен.

О банке Фридмана. Президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения". Национализация "Сенс Банка" (ранее "Альфа-банк) Фридмана и Авена может состояться до конца этого месяца.

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