Апелляционная палата ВАКС отказала Минюсту в национализации двух карьеров Дерипаски

Апелляционная палата ВАКС отказала Минюсту в конфискации компаний ЧАО "Хустский карьер" и ЧАО "Жежеловский карьер" - суд признал недостаточными доказательства их связи с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

16 июня палата рассмотрела апелляционные жалобы ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Гуардон Украина", ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский Карьер кварцитов", ООО "Запорижалюминторг", ООО "Сервисный центр "Металлург", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежеловский карьер" и компании "Самста Лимитед" (Samsta Limited) на решение ВАКС от 16 февраля 2023 года о конфискации активов.

"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила в силе решение ВАКС о применении санкции и конфискации 100% корпоративных прав ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Гуардон Украина", ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский Карьер кварцитов", ООО "Запорижалюминторг", ООО "Сервисный центр "Металлург".

В свою очередь, из-за отсутствия достаточных доказательств о возможности подсанкционным лицом распоряжаться корпоративными правами ЗАО "Хустский карьер" и ЗАО "Жежелевский карьер" - в этой части было отказано в исковых требованиях Министерству юстиции Украины", - говорится в сообщении.

При этом постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Решение приняли с особым мнением судьи Павлишина А.Ф. При этом в феврале один из судей суда первой инстанции также заявил особое мнение: по его словам, Министерство юстиции не доказало, что связанная с Дерипаской компания Strabag SE, продав карьеры в октябре 2021 году кипрской Samsta Limited, сохранила возможность прямо или косвенно распоряжаться этими компаниями.

Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа ранее заявлял, что Хустский и Жежелевский карьеры принадлежат ему и Виталию Антонову, Василию Даниляку и немцу Флориану Гуту.

Он утверждает, что ни один из инвесторов не имеет отношения к российскому олигархату. "Мы купили эти активы у австрийского производителя стройматериалов Strabag, где олигарх Дерипаска имел пакет акций 27%. То есть сейчас эти активы не имеют никакого отношения ни к Strabag, ни к его миноритарному акционеру Дерипаске. Concorde Capital", - заявлял Мазепа.

Напомним:

Сообщалось, что апелляционное дело по иску Минюста к ВАКС по взысканию украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски затягивают: суд перенес очередное заседание, якобы под предлогом кибератаки, но этой кибератаки не было.

В феврале сообщалось, что Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.

Экономическая правда