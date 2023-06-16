ПриватБанк возобновит прием наличной валюты в своих терминалах

Государственный ПриватБанк объявил, что с 22 июня возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Нам известна информация о некоторых аспектах по обмену наличной иностранной валюты, в частности обмена иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и банкнот давних лет выпуска", - говорится в сообщении.

Банк добавил, что осуществляет валютно-обменные операции исключительно в рамках условий и порядка, определенных соответствующими постановлениями Правления НБУ, и "сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил".

Собеседники ЭП на рынке валютообменных операций предполагают, что терминалы теперь не будут принимать поврежденные или сильно изношенные купюры. "Эта пауза нужна была, чтобы настроить систему", - говорят источники.

Напомним:

Сообщалось, что государственный ПриватБанк с 29 мая остановил прием доллара и евро в своих терминалах.

В НБУ назвали ситуацию со старыми долларами "искусственной" - ожидают, что ситуация с отказом банков и обменников принимать старые или изношенные банкноты стабилизируется.

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Экономическая правда