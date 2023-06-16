Австрийский суд отказал в экстрадиции Фирташа в США - СМИ

Австрийский суд в пятницу, 16 июня, вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в деле по требованию экстрадировать его в США по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает АРnews.

"Австрийский суд заявил в пятницу, что вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в многолетней юридической саге относительно попытки США экстрадировать его по обвинению в коррупции, отправив дело об экстрадиции на повторное рассмотрение", - говорится в сообщении.

Против Фирташа выдвинуты обвинения в США. В частности, он подозревается в сговоре с целью дачи взяток в Индии для добычи титана, который используется в реактивных двигателях.

В свою очередь Фирташ отрицает любые правонарушения.

Напомнаем:

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

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