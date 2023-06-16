Закупка барабанов для укрытий: договор более чем на 800 тысяч разорвали

Днепровская районная администрация столицы расторгла договор на закупку барабанов для "психологической разгрузки детей в укрытиях" более 800 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава РГА Павел Бабий в Facebook.

По его словам, он требовал проведения служебного расследования из-за общественного резонанса относительно закупки музыкальных инструментов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской РГА.

А также поручил создать комиссии по проверке обоснованности и целесообразности проведения этих закупок.

Хочу отметить, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно разорвано на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", - добавил он.

Напоминаем:

На этой неделе стало известно, что педагоги Днепровского района столицы закупили для укрытий в учебных заведениях высокотехнологичные овощерезки и сковородки, а также барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог более чем на 3,5 миллиона гривен.

Экономическая правда