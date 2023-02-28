НБУ: оборот игорного бизнеса в Украине достигает 15 миллиардов в месяц

В Национальном банке оценивают месячный оборот игорного бизнеса в Украине в 12-15 млрд грн.

Об этом заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник рассказал на заседании Временной следственной комиссии 28 февраля.

В то же время, по данным Государственной налоговой службы, представители игорного бизнеса за 2022 год уплатили лишь 730 млн грн, из которых 66 млн грн - в виде единого налога по ставке 2%.

По данным ГНС, большую часть прошлого года игорный бизнес вообще уклонялся от уплаты налогов с помощью схемы по мискодингу - когда банком устанавливается такой код торговца (MerchantCategoryCode), который не соответствует настоящему виду деятельности.

Однако, после начала проверок НБУ уплата налогов резко возросла. Так, если в 2021 году игорный бизнес уплатил 204 млн грн налогов, в 2022 году - 730 млн, а только за январь 2023 года - 269 млн грн.

Поступления в бюджет от лицензионных платежей за это время составили 1,166 млрд грн.

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