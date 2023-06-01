Новости 1 июня: РФ снова заблокировала работу зерновой инициативы, беспошлинный режим для украинской стали продлили

О зерновой инициативе. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в инициативе.

О стали. США освободили украинскую сталь от 25% пошлины еще на один год - соответствующую прокламацию издал президент США Джозеф Байден по представлению министра торговли США Джины Раймондо.

О программе поддержки Украины. Евросоюз готовит четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины, которая составит десятки миллиардов евро.

О сахаре. Кабмин с 5 июня до 15 сентября вводит ограничения на экспорт сахара.

О налогах на собранные на дроны средства. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Кабмин рассмотрит изменения в постановление правительства для решения проблемы с претензиями Налоговой к волонтерам, которые собирают средства на дроны.

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