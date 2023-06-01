США на год отменили 25% импортных пошлин на украинскую сталь

США освободили украинскую сталь от 25% пошлины еще на один год - соответствующую прокламацию издал президент США Джозеф Байден по представлению министра торговли США Джины Раймондо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Президент США поддержал инициативу Джины Раймондо и освободил от пошлин также сталь из ЕС, которая изготовлена из украинского сырья, добавили в министерстве.

"В течение этого года мы объясняли партнерам, что главный способ восстановить украинскую металлургию - это интегрировать ее в производственные цепи в ЕС и США. Прокламация президента США - один из наиболее практичных способов усилить такую интеграцию", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Украина также работает с ЕС над интеграцией рынков стали. Автономные торговые меры ЕС, продленные на год 25 мая, предусматривают освобождение украинской стали от уплаты антидемпинговых и защитных пошлин.

Кроме того, в рамках промышленного диалога Украина-ЕС начат отдельный диалог по стали, который включает производителей стали", - добавили в Минэкономики.

Производство стали в Украине в первом квартале 2023 года было на 66,22% меньше, чем в первом квартале 2022 года - 1,23 млн тонн против 3,6 млн тонн соответственно, отметили в министерстве.

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9 мая 2022 года США установили годовой беспошлинный режим для украинской стали.

Экономическая правда