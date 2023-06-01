"Пеньюары" и налоги на собранные на дроны средства: глава Минфина отреагировал на обвинения

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Кабмин рассмотрит изменения в постановление правительства для решения проблемы с претензиями Налоговой к волонтерам, которые собирают средства на дроны.

Об этом он написал в Facebook, комментируя обвинения относительно имеющейся схемы налогообложения волонтерской помощи ВСУ.

"Широкий резонанс получила новость о ситуации с волонтерами, о которой написала Любовь Шипович и обвинениями в мой адрес, которые сейчас активно распространяются по сети.

Хочу заверить, что никаких налогов с тех товаров, которые передаются ВСУ, платить не нужно. Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований. Подчеркиваю, те волонтеры, кто официально ведут свою деятельность для помощи армии - не платит НИКАКИХ налогов!", - заявил министр.

Ранее соучредитель общественной организации Razom for Ukraine и основательница благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович написала в Facebook о законодательной норме, которая позволяет взимать налоги с волонтерской помощи для ВСУ.

"Даже зарегистрированные во всех реестрах волонтеры, которые собирают все чеки за покупки, имеют запросы и акты от военных, обязаны платить налоги с волонтерских сборов, если за эти средства они приобрели что-то такое, что не указано в постановлении 112 за 2016 год.

Вы уже догадались, что в этом постановлении нет ни дронов, ни антидронових ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и еще десятков технологических товаров", - написала Шипович.

В частности, она рассказала о случае со сбором на FPV-дроны, которые не указаны в постановлении КМУ №112. По ее словам, когда было собрано 20 млн грн, "банк тут же поспешил узнать, на что будут расходы, а налоговая заверила, что ждут уплату налогов".

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"В начале мая, не дождавшись ни одного документа от чиновников, юристы Rasons Legal по нашей просьбе написали проект постановления, дополнив его словами, что сбор на любой товар, который передается военным по их запросу и передача подтверждается актом приема-передачи военным, не облагается налогом, и действует это постановление с 24 февраля 2022 года.

МинСоц отправил этот проект постановления на согласование в другие министерства. Не прошло и месяца и ответы пришли от всех министерств. И тут сюрприз - Минфин считает, что государственный бюджет очень сильно пострадает, если с волонтеров не брать налоги. А представители Минфина решили типа пошутить "А если военные себе пеньюары попросят?", - добавила Шипович.

В то же время Марченко ответил, что фразу о "пеньюарах" "и любые другие фразы, которые могут кого-то обидеть или обесценить", он не говорил.

Министр добавил, что провел встречу с Шипович, "где обсудили существующие проблемы и как их можно решить".

Марченко также заявил, что 2 июня на правительстве рассмотрят вопрос о включении дронов в постановление КМУ №112.

Кроме этого, по его словам, со стороны правительства будет определен уполномоченный представитель, "который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию так и решение проблемных вопросов, которые постоянно возникают в волонтерской среде".

Экономическая правда