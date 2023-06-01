Зерновая инициатива снова остановлена: РФ заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в инициативе.

Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Подчеркивается, что в течение двух дней, 30 и 31 мая, Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только 1 входящее судно на порт "Черноморск", в то время как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской Инициативе 10 судов на три порта.

"Деструктивная позиция России и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чем все стороны были уведомлены Секретариатом СКЦ.

В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больший объем, чем было экспортировано в мае. Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира. Таким образом россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в еде", - заявили в министерстве.

Там отметили, что блокирование регистрации нового входящего флота, как и блокирование крупнейшего порта "Южный", является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и РФ.

"Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы сейчас находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае восстановления регистрации судов", - добавляет министерство.

ВІДЕО ДНЯ

В ведомстве также напомнили, что за 10 месяцев работы зерновой инициативы экспортировано более 30,5 миллиона тонн продукции украинских аграриев. "Семь месяцев продолжается саботаж и торможение работы со стороны российской делегации в СКЦ, в результате которого мир недополучил минимум 20 миллиона тонн продовольствия", - резюмирует министерство.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас порт "Южный" фактически заблокирован, и если России сойдет с рук блокирование мореплавания в Черном море, то подобное может ожидать и другие морские страны мира.

Россия согласилась возобновить входные инспекции судов, следующих в два из трех портов, на которые распространяется черноморская "зерновая инициатива".

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля.

В "зерновом соглашении" не предусмотрено удовлетворение каких-либо потребностей РФ, а инициированные Россией вопросы работы аммиакопровода и снятия санкций с российских банков сейчас дискутируются отдельно.

Экономическая правда