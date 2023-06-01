Кабмин временно ограничил экспорт сахара: причины

Кабмин с 5 июня до 15 сентября вводит ограничения на экспорт сахара.

Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 30 мая, сообщает Минэкономики.

В министерстве объяснили, что украинские экспортеры уже почти на 100% использовали потенциал экспорта сахара, которые закладывались в прогнозный баланс на 2022/2023 маркетинговый год.

Поэтому такое решение приняли во избежание дефицита этого продукта в летне-осенний период.

По данным Таможни, на конец прошлой недели было экспортировано более 350 тысяч тонн сахара и сахаросодержащей продукции, что составляет 95% от прогноза экспорта на 2022\1023 маркетинговый год. С учетом этих темпов потенциальный объем экспорта уже использован почти на 100%.

Летом в Украине растет потребление сахара, поэтому, чтобы избежать возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период, Правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции", - заявили в министерстве.

При этом предложение внутреннего рынка в 2022/2023 маркетинговом году с учетом производства в объеме 1285 тыс тонн сахара и переходящих остатков, по экспертной оценке, составляет 1776 тыс тонн. Для обеспечения потребностей внутреннего потребления в 2022/2023 маркетинговом году прогнозируется использовать 1010 тыс. тонн. А экспорт сахара в этот же период прогнозируется на уровне 370 тыс. тонн.

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Экономическая правда