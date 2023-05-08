Новости 8 мая: Россия снова заблокировала "зерновой коридор", чиновникам "режут" зарплаты

О саботаже. Россия в понедельник, 8 мая, отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции - таким образом в очередной раз заблокировала работу "зернового коридора"

О чиновниках. В этом году, согласно закону, расходы на фонды оплаты труда в различных министерствах сократятся на от 8% до 23%. Чиновники потеряли почти все надбавки и получают "голые" ставки

О кибератаках. Россияне атакуют онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы грузовиками еЧерга

О ЕС. Промышленное производство в Германии в марте упало больше, чем ожидалось, частично из-за слабых показателей автомобильного сектора, что снова вызвало опасения рецессии в крупнейшей экономике Европы.

О ставке. Национальный банк допускает, что в IV квартале года может снизить учетную ставку до 21%, а в 2024 году - до 18%

Эксклюзивы ЭП

Денег на всех не хватает, госслужащие массово увольняются. Что происходит?

Государство начало экономить деньги на чиновниках. С начала 2023 года оно прекратило выплачивать надбавки служащим большинства органов исполнительной власти.