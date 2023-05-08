Запуск єЧерги: на систему почались масові кібератаки росіян

Роcіяни атакують онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками єЧерга.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Крім цього заклики до здійснення кібератак поширюються російськими пропагандистськими каналами.

"Увага росіян до єЧерги означає те, що ми рухаємось у правильному напрямку та робимо інноваційні продукти. Станом на 11 годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Наразі фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб завадити росіянам впливати на роботу єЧерги", – зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Наразі система працює без збоїв. У випадку змін водіїв та перевізників обіцяють проінформувати оперативно.

"Окремо зауважимо, що персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, що зареєстровані у системі, захищені та не можуть бути доступними стороннім особам у зв’язку зі спробами кібератак", – додали в відомстві.

Нагадуємо:

З понеділка, 8 травня, розпочався запис в електронну чергу на нових пунктах пропуску (єЧерга).