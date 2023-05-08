Урядовим чиновникам почали урізати зарплати: наскільки скоротились видатки міністерств

Цьогоріч, відповідно до закону, видатки на фонди оплати праці у різних міністерствах скоротяться на від 8% до 23%. Чиновники втратили майже всі надбавки та отримують "голі" ставки.

Про це йдеться у статті ЕП.

Відповідно до закону, у 2023 році держава скоротить витрати на апарати всіх цивільних відомств.

Скорочення витрат на оплату праці чиновників викликало певну напругу між Мінфіном, який формує бюджет, та іншими міністерствами.

У самому ж Мінфіні ситуація з виплатами працівникам не набагато краща: видатки на фонд оплати праці там цьогоріч мають скоротитися на 10% – до 425,47 млн грн.

Видатки для Мінекономіки зменшать на 8% порівняно з 2022 роком до 431,3 млн грн, МЗС – на 10% до 275,6 млн грн, МОЗ – на 23% до 115,6 млн грн, Мінцифри – на 9% до 173,7 млн грн.

Крім цього, попри кращу ніж у 2022 році ситуацію з міжнародним фінансуванням, Україні все одно ледь вистачає коштів для фінансування навіть військових видатків.

З початку року уряд щомісяця витрачав 250-300 млрд грн. Власними надходженнями влада перекривала лише третину від цієї суми, решту фінансують міжнародні партнери.

Тому режим економії дістався до фондів оплати праці міністерств.

"Міністерства можуть або скорочувати штат, або посади фахівців з питань реформ, або не виплачувати премій. Вони вдаються до всіх трьох опцій одночасно", – розповів ЕП співрозмовник в уряді.

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