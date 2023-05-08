Росія вкотре заблокувала роботу "зернового коридору": деталі

Росія в понеділок, 8 травня, відмовилась реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції - таким чином вкотре заблокувала роботу "зернового коридору".

Про це повідомляє пресслужба Мінінфаструктури.

"Російська Федерація в черговий раз фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Такий підхід повністю суперечить умовам діючої Угоди", – зазначили в міністерстві.

У відомстві наголошують, що деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Станом на сьогодні на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження.

Наразі призупинено інспекції як вхідного, так і вихідного флоту.

"Україна категорично не приймає намагання росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу Ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини", – додали в Мінінфраструктури.

Через дії Росії експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

Економічна правда