Промислове виробництво в Німеччині падає – побоювання щодо рецесії зросли
Промислове виробництво в Німеччині в березні впало більше, ніж очікувалося, частково через слабкі показники автомобільного сектору, що знову викликало побоювання рецесії в найбільшій економіці Європи.
Про це пише Reuters із посиланням на Федеральне статистичне управління.
Зазначається, що виробництво скоротилося на 3,4% в порівнянні з попереднім місяцем після зростання на 2,1% в лютому. В опитуванні Reuters аналітики вказували на падіння на 1,3%.
"Після високих показників промислового виробництва на початку року, в березні відбулося несподівано різке падіння", - зазначили в Міністерстві економіки.
Виробництво автотранспортних засобів та автозапчастин впало на 6,5% порівняно з попереднім місяцем. Виробництво машин та устаткування впало на 3,4%, а виробництво в будівельному секторі скоротилося на 4,6% в порівнянні з попереднім місяцем.
У першому кварталі виробництво було на 2,5% вищим, ніж в останньому кварталі 2022 року, за даними статистичного відомства.
У березні німецькі промислові замовлення впали на 10,7% в порівнянні з попереднім місяцем з урахуванням сезонних і календарних коливань, що стало найбільшим місячним падінням з 2020 року в розпал пандемії COVID-19.
"Німецьке виробництво все більше страждає від глобального підвищення ставок, яке все більше гальмує економіку", - сказав головний економіст Commerzbank Ральф Солвін. "Ризики рецесії в Німеччині зростають", - підкреслив він.
Роздрібні продажі та експорт також різко впали в березні, збільшуючи шанси на перегляд валового внутрішнього продукту в першому кварталі в бік зниження, сказав глава макроекономічного відділу ING Карстен Бжескі.
У першому кварталі ВВП не змінився в порівнянні з попереднім кварталом в скоригованому вираженні після скорочення на 0,5% в четвертому кварталі 2022 року. Рецесія визначається як два квартали скорочення поспіль.
"Перегляд у бік зниження означатиме, що економіка все ж таки впала в рецесію", - сказав Бжескі.
Економічна правда