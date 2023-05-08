Промислове виробництво в Німеччині падає – побоювання щодо рецесії зросли

Промислове виробництво в Німеччині в березні впало більше, ніж очікувалося, частково через слабкі показники автомобільного сектору, що знову викликало побоювання рецесії в найбільшій економіці Європи.

Про це пише Reuters із посиланням на Федеральне статистичне управління.

Зазначається, що виробництво скоротилося на 3,4% в порівнянні з попереднім місяцем після зростання на 2,1% в лютому. В опитуванні Reuters аналітики вказували на падіння на 1,3%.

"Після високих показників промислового виробництва на початку року, в березні відбулося несподівано різке падіння", - зазначили в Міністерстві економіки.

Виробництво автотранспортних засобів та автозапчастин впало на 6,5% порівняно з попереднім місяцем. Виробництво машин та устаткування впало на 3,4%, а виробництво в будівельному секторі скоротилося на 4,6% в порівнянні з попереднім місяцем.

У першому кварталі виробництво було на 2,5% вищим, ніж в останньому кварталі 2022 року, за даними статистичного відомства.

У березні німецькі промислові замовлення впали на 10,7% в порівнянні з попереднім місяцем з урахуванням сезонних і календарних коливань, що стало найбільшим місячним падінням з 2020 року в розпал пандемії COVID-19.

"Німецьке виробництво все більше страждає від глобального підвищення ставок, яке все більше гальмує економіку", - сказав головний економіст Commerzbank Ральф Солвін. "Ризики рецесії в Німеччині зростають", - підкреслив він.

Роздрібні продажі та експорт також різко впали в березні, збільшуючи шанси на перегляд валового внутрішнього продукту в першому кварталі в бік зниження, сказав глава макроекономічного відділу ING Карстен Бжескі.

У першому кварталі ВВП не змінився в порівнянні з попереднім кварталом в скоригованому вираженні після скорочення на 0,5% в четвертому кварталі 2022 року. Рецесія визначається як два квартали скорочення поспіль.

"Перегляд у бік зниження означатиме, що економіка все ж таки впала в рецесію", - сказав Бжескі.

Економічна правда