Новости 5 мая: поляки снова блокируют грузовики из Украины, бизнес инвестирует в биометан

О поляках: Польская сторона с утра 4 мая заблокировала движение грузового транспорта в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" из-за забастовки польских перевозчиков - он обеспечивает около 40% грузопотока.

Об экологии. Оператор ГТС Украины получил обращение 10 компаний, которые предлагают построить более 30 биометановых заводов

О санкциях. Российские авиакомпании начали отменять рейсы по стране из-за сокращения господдержки. На 2023 год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей.

О финансах. Компания "Вей фор пей", которая предоставляет платежные услуги малому и среднему бизнесу в Украине, приостановила работу - ждет новой лицензии от НБУ. Регулятор ссылается на регламент рассмотрения пакета документов для выдачи новой лицензии.

О восстановлении. Минвосстановления представило электронную экосистему DREAM, которая позволит контролировать все этапы проектов по послевоенному восстановлению Украины - от регистрации повреждений до ввода в эксплуатацию.

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