Контроль за відбудовою України онлайн: в уряді показали систему DREAM

Мінвідновлення презентувало електронну екосистему DREAM, яка дозволить контролювати всі етапи проєктів з повоєнної відбудови України – від реєстрації пошкоджень до введення в експлуатацію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) – це державна електронна екосистема, яка об’єднає в собі всі проєктів відбудови. Дані по них збиратимуться в режимі онлайн та відображатимуться у вигляді таблиць та графіків , що забезпечить відкритість даних.

Екосистема дозволить контролювати кожен етап життєвого циклу проєкту відбудови від реєстрації пошкоджень і руйнувань до фінансування, проведення закупівель та будівельних робіт і введення об’єктів в експлуатацію.

Прозорість даних дозволяє оцінювати прогрес по проєктах, а також ухвалювати рішення щодо залучення інвестицій, розвитку окремих галузей та громад.

Екосистема DREAM має два рівні:

Перший – це вже наявні державні реєстри та сервіси: Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна (РПЗМ), Геоінформаційна система (ГІС), Галузева система управління відбудовою інфраструктури, ДІЯ, ЄДР, Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), Prozorro, Spending.gov.ua. Другий – "парасолькова" система, як забезпечує збір даних з усіх систем першого рівня на кожному з етапів проєкту, надає відкритий доступ до них та інструменти контролю.

Як наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, повоєнна відбудова України означатиме десятки тисяч проєктів одночасно, і такий масштабний план відновлення передбачає залучення значного іноземного фінансування.

"Умова залучення фінансів в повному обсязі – це прозорість та підзвітність усіх процедур відбудови. Саме на принципі "всі бачать все" ґрунтується довіра інвесторів. Прозора цифрова екосистема дозволяє цю довіру забезпечити", – додав він.

В межах DREAM міжнародні організації зможуть обирати проєкти для фінансування через загальну "вітрину проєктів", а потім також контролювати, як використані їхні кошти. На "вітрині проєктів" кожна громада має можливість напряму презентувати власні проєкти потенційним інвесторам, а джерела фінансування можуть бути як бюджетними, так і коштами іноземних урядів й організацій тощо.

У Мінвідновлення нагадують, що з листопада минулого року Агентство відновлення тестує однин з ключових модулів DREAM, Галузевої системи управління відбудовою інфраструктури. За цей час вже було внесено близько 5 тисяч проєктних ідей. Тепер уряд масштабував дію пілотного проєкту на центральні і місцеві органи влади, а також не лише на транспортну інфраструктуру, а й на нерухомість.

Зазначається, що перші пілотні проєкти системи стануть основою портфеля проєктів Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (Агентства відновлення).