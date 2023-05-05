В Україні хочуть побудувати більше 30 біометанових заводів

Оператор ГТС України отримав звернення 10 компаній, які пропонують побудувати понад 30 біометанових заводів.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ в Facebook.

У компанії зазначили, що вже декілька років ведуть системну роботу з урядом, Верховною Радою, бізнесом та потенційними інвесторами у біометанові проєкти.

"Компанія враховує цей сектор у планах розвитку ГТС, і вже зараз готова надавати послуги з транспортування біометану. Наразі до ОГТСУ звернулися понад 10 компаній, які розглядають будівництво 31-го біометанового заводу продуктивністю 225 млн кубометрів на рік", – йдеться у повідомленні.

У ОГТСУ додали, що вдале позиціонування українського біометану на ринках ЄС потребує деталізованого та зваженого підходу, метою якого є напрацювання механізмів транскордонної торгівлі біометаном. Зокрема зняття бар’єрів для реалізації у країнах ЄС біометану, що транспортується газотранспортною системою.

Також для розвитку галузі потрібно створювати додаткові фінансові інструменти транскордонного кредитування, які можуть бути застосовані, зокрема, для повного або часткового покриття витрат виробника на приєднання до мереж.

"У зацікавлених сторін та державних стейкхолдерів є розуміння, що це важливі кроки на шляху до енергонезалежності, декарбонізації та інтеграції в європейський газовий ринок на правах повноправного партнера, завдяки реалізації потенціалу біометанової галузі", – додали в ОГТСУ.

Нагадуємо:

У квітні перший в Україні завод з виробництва біометану підключили до мереж, підприємство за рік вироблятиме близько 3 мільйонів кубометрів газу.