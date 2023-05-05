Поляки заблокували рух вантажівок з України в одному з найбільших пунктів пропуску

Польська сторона від ранку 4 травня заблокувала рух вантажного транспорту у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" через страйки польських перевізників – він забезпечує близько 40% вантажопотоку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Від ранку четверга, 4 травня, польска сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів як на виїзд з України, так і на в’їзд. На виїзд в’їзд в Україну пропускається лише транспорт з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами та тваринами.

Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі, зазначають у міністерстві та наголошують, що блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію

Причина – у страйку польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ". Зокрема, протестувальники вимагають повернути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Такі дозволи були скасовані в рамках "транспортного безвізу", який запрацював влітку торік між Україною та ЄС.

Також у вимогах протестувальників йдеться про застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується щодо до польських перевізників.

Зазначається, що Мінвідновлення вже звернулося до польських колег з проханням врегулювати ситуацію. "Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення існуючої проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. Він зауважив, що це не перший такий випадок блокування українського експорту до або транзитом через Польщу.

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Пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ блокується не вперше. У вересні торік він був заблокований чергою з вантажівок довжиною до 60 км через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони та страйки. Більше про це читайте у статті.