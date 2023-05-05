НБУ не продовжив ліцензію WayForPay, компанія заявляє про "перерозподіл ринку": що говорять в регуляторі

Компанія ТОВ "Вей фор пей", яка надає платіжні послуги малому та середньому бізнесу в Україні, призупинила діяльність та чекає на отримання нової ліцензії від НБУ. У компанії заявляють, що таким чином під час війни йде перерозподіл ринку платіжних послуг, адже кожен день "простою" вартує їм клієнтів, які йдуть до конкурентів. У Нацбанку ж посилаються на регламент розгляду пакету документів для видачі нової ліцензії.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит ЕП.

ТОВ "Вей фор пей" працює на ринку з 2015 року. До закінчення терміну ліцензії, 1 травня, компанія надавала послуги понад 10 тисячам малих та середніх підприємств. Щодня через "Вей фор пей" проходило від 200 до 400 тис транзакцій. Клієнтами є Uklon, OnTaxi, EVA, Work.ua, Socar, OpenDatabot та інші.

СЕО "Вей фор пей" Геннадій Васюков у коментарі ЕП розповів, що документи подавались на розгляд НБУ неодноразово, починаючи з лютого. Однак регулятор їх повертав аж до кінця квітня.

Минулого тижня компанія ініціювала робочу зустріч з представниками Нацбанку онлайн, аби остаточно вирішити проблему з подачею документів. За словами Васюкова, компанія ще раз надала необхідний пакет документів.

Втім, в списку компаній, яким з 1 травня регулятор продовжив ліцензії, платіжної системи не виявилось.

"До 1 травня НБУ повен був прийняти рішення, але його немає. Ні позитивного, ні негативного - мотивовану відмову ми не отримали. Нас просто викинули з ринку", - зазначив Васюков.

Він додав, що компанія неодноразово зверталась до регулятора через офіційні канали: писала на електронну адресу, заповнювала форму на сайті та навіть просила про особисту зустріч з головою НБУ Андрієм Пишним.

Те, що компанія може мати проблеми з ліцензією через несплату податків, у "Вей фор пей" відкидають: торік вона сплатила до бюджету 5,5 млн грн. Також компанія відкидає будь-які зв’язки з нелегальним гральним бізнесом та країною-агресором.

Що говорять в НБУ?

Відповідно до Закону України "Про платіжні послуги", з 1 травня ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що були видані Національним банком до цього, втратили чинність.

Небанківські установи повинні були звернутись до регулятора з метою отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг та включення до Реєстру платіжної інфраструктури за умови наявності наміру продовжувати працювати на платіжному ринку відповідно до вимог зазначеного закону.

Для цього компанії мали звернутись до НБУ та мали право подати спрощений перелік документів.

"Станом на 04 травня 2023 року за результатами розгляду поданих пакетів документів, Національним банком вже прийнято рішення щодо видачі ліцензії на надання фінансової платіжної послуги стосовно 21 учасника ринку, частка яких на ринку платіжних послуг за обсягом операцій становить понад 80%.

Той факт, що як великі, так і не великі компанії, отримують нові ліцензії, свідчить, що вимоги НБУ можна спокійно виконати", - зазначили в Нацбанку.

Невідповідність заявника та поданого пакету документів вимогам є підставою для прийняття рішення щодо відмови у видачі ліцензії та включення до Реєстру платіжної інфраструктури.

У Нацбанку додали, що рішення щодо WayForPay наразі не прийнято у зв’язку з тим, що компанія подавала необхідні документи протягом періоду з 26 квітня до 3 травня 2023.

"При цьому, Національний банк України продовжує здійснювати розгляд поданих заявниками пакетів документів протягом строку, визначеного законодавством (60 робочих днів з дати отримання повного пакету документів)", - резюмували в регуляторі.

У чому можуть бути проблеми?

Васюков у коментарі ЕП зауважив, що НБУ нібито підозрює, що компанія має зв’язки з Росією. Водночас у своїй відповіді Нацбанк про це не згадав.

Через ситуацією з ліцензією у "Вей фор пей" звернулися до Ради. Перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк у коментарі ЕП зазначив, що причина у блокуванні, ймовірно, полягає у діях СБУ.

"Служба безпеки ніби то знайшла інформацію, що один з топ-менеджерів компанії якимось чином пов'язаний з країною-агресором. Вони надали Нацбанку відповідну довідку, через що і відбувається затягування процесу погодження ліцензії", - повідомив Железняк.

Водночас він додав, що, на його думку, надані СБУ докази були непереконливими, а затягування з продовженням ліцензії Службою безпеки схоже на "спробу зробити переділ ринку платіжних послуг".

ЕП звернулася за коментарем до СБУ та слідкуватиме за подальшим розвитком подій.

Економічна правда