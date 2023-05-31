Новости 31 мая: "Нафтогаз" реструктуризирует долги, Россия не хочет договариваться по Запорожской АЭС

О "Нафтогазе". "Нафтогаз" достиг договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

О ЗАЭС. Россия не согласилась придерживаться пяти принципов, изложенных главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, для защиты оккупированной Россией ЗАЭС. Украина предложила добавить к ним еще два принципа.

О Credit Suisse. Сотни сотрудников Credit Suisse увольняются каждую неделю в знак неопределенности, охватившей банк в то время, как его поглощает конкурент UBS.

О "Гулливере". Детективы БЭБ сообщили о подозрении генеральному директору ТРЦ "Гулливер" в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует отменить предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

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