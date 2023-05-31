Сотрудники Credit Suisse увольняются сотнями каждую неделю – Reuters

Сотни сотрудников Credit Suisse увольняются каждую неделю в знак неопределенности, охватившей банк в то время, как его поглощает конкурент UBS.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомые с этим вопросом.

Банкиры Credit Suisse, обеспокоенные своим будущим, ищут более безопасную работу у конкурентов, сказал один собеседник.

Швейцарская газета Blick сообщила ранее в среду, что ежедневно около 150 человек по всему миру увольняются из Credit Suisse, а один из двух собеседников сказал, что они видели около 200 увольнений в неделю.

UBS согласился 19 марта поглотить своего меньшего швейцарского конкурента в рамках программы спасения, организованной швейцарскими властями после того, как рыночные потрясения поставили Credit Suisse на грань банкротства.

В апреле Credit Suisse заявил, что "отток сотрудников банка был самым высоким за последний год", и что на конец первого квартала в нем работало чуть более 48 тыс штатных сотрудников. На конец 2022 года банк сообщил о 50 480 штатных сотрудниках.

В качестве примера того, как конкуренты переманивают персонал Credit Suisse, крупнейший банк Испании Santander нанял по меньшей мере восемь банкиров из Credit Suisse и планировал нанять еще больше, сообщило в этом месяце агентство Bloomberg News.

UBS спешит закрыть сделку задолго до конца этого квартала, стремясь как можно быстрее получить одобрение от регуляторов по всему миру, чтобы обеспечить большую уверенность для клиентов и сотрудников Credit Suisse. Председатель правления банка Колм Келлехер заявил на прошлой неделе, что это произойдет "очень скоро".

Руководство UBS также заявило, что установит очень высокую планку при принятии решения о том, оставлять ли кого-то из инвестиционного банковского персонала Credit Suisse.

Не проходит и дня без прощального электронного письма от кого-то из сотрудников банка, рассказал один из собеседников.