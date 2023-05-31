"Нафтогаз" договорился о реструктуризации дефолтных еврооблигаций

"Нафтогаз" достиг договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев по результатам встречи с владельцами еврооблигаций 31 мая 2023 года.

Детальные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом компании. В итоге реструктуризация должна завершится до конца июля 2023 года, добавили в компании.

"Мы стали еще на шаг ближе к выполнению обязательств перед инвесторами. Важно, что нам удалось в тесном диалоге со всеми держателями еврооблигаций найти оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний", - заявил Чернышов.

В дальнейшем соответствующее решение подлежит окончательному одобрению Кабмином как акционером компании.

С условиями реструктуризации еврооблигаций можно ознакомиться по ссылкам: по облигациям со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

Напоминаем:

"Нафтогаз" на онлайн-встрече с кредиторами представил обновленный рабочий сценарий реструктуризации долговых обязательств компании по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах.

"Нафтогаз" проводит консультации с владельцами еврооблигаций по реструктуризации обязательств по евробондам, в частности, предлагает новые условия для них.

Последнее предложение по реструктуризации долга НАК "Нафтогаз Украины" сталкивается с противодействием со стороны группы, отклонившей предыдущие планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу 835 миллионов долларов, по которому уже просрочен дефолт.

"Нафтогаз" предоставит владельцам евробондов предложения по реструктуризации обязательств - речь идет о евробондах со сроками погашения в 2022 и 2026 годах.

Экономическая правда