Регулятор планирует отменить предельные цены на электроэнергию для бизнеса – Forbes

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует 31 мая рассмотреть отмену предельных цен на электроэнергию для бизнеса.

Об этом говорится в проекте решения, которое есть в распоряжении Forbes.

Глава энергорегулятора Константин Ущаповский на открытом заседании 31 мая, которое началось в 13:00, заявил, что созывает заседание в 18:00, чтобы начать процедуру пересмотра предельных цен на электроэнергию для бизнеса.

"Сегодня на 18:00 мной, как председателем Комиссии, назначено заседание, на котором будет рассматриваться единственный вопрос - относительно запуска процедуры пересмотра прайскеповна рынке электрической энергии", - цитирует Ущаповского Forbes.

При этом на сайте НКРЭКУ запланировано открытое заседание на 18:00.

Сейчас в Украине предельная максимальная цена на электроэнергию, которую устанавливает НКРЭКУ, - 4000 грн за МВт⋅ч.

Как сообщало ExPro Consulting, ранее на рассмотрении регулятора был проект постановления с повышением до 6000 грн за МВт⋅ч.

Напомним:

Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен.

Ранее в своей статье ЭП рассказывала о причинах, которые подтолкнули власть к принятию непопулярного шага в виде повышения тарифа для населения.

В течение нескольких месяцев обсуждались разные сценарии пересмотра тарифа, но в итоге приняли решение о повышении до 2,64 грн за кВт-ч.

Экономическая правда