МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по росту украинской экономики в 2023 году. Если раньше там ожидали, что ВВП может измениться от -3% до +1%, то ожидают рост на 1-3%.

Об этом сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грэй.

"Украинская экономика показала невероятную устойчивость – экономическая активность в первом квартале возросла, энергетическая инфраструктура возобновилась после атак, валютный рынок стабилизировался, а инфляция начала решительно снижаться. Мы ожидаем более сильного восстановления, поскольку экономика постепенно адаптируется к условиям войны", — сообщил Грей.

В то же время, он добавил, что перспективы остаются очень неопределенными, поскольку война продолжается.

"Внедрение структурных реформ в рамках программы, включая реформу государственного управления, борьбу с коррупцией и управление государственными инвестициями, укрепит институции и заложит основу для мощного и устойчивого роста. Они, в частности, улучшат среду, способствуя усилиям по восстановлению и реконструкции, которые сейчас начинает власть, и, таким образом, будут способствовать привлечению крайне необходимых инвестиций частного сектора", - добавил глава миссии МВФ.

Отметим, что по итогам работы миссии МВФ в Вене Украина достигла соглашения на уровне персонала о получении второго транша в размере 900 млн долларов. Это соглашение еще должно утвердить правление МВФ. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ближайшие недели.

Напомним, что миссия МВФ начала работу в Вене 23 мая. К работе миссии было привлечено руководство НБУ и Министерства финансов.

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Напоминаем:

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл США).

Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.