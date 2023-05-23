Стартував перший перегляд програми України з МВФ

Місія МВФ 23 травня розпочала роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі МВФ.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - заявив постійний представниу МВФ в Україні Ваграм Степанян.

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Нагадуємо:

Повідомлялось, що у вівторок, 23 травня, розпочинає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду чотирирічної програми з Україною на суму 15,6 млрд дол.

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол. США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Економічна правда