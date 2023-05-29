Новости 29 мая: Рада отменяет "упрощенку 2%", Россия расширяет военные заводы

Об отмене "упрощенки 2%". Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, отменяющий упрощенную систему налогообложения для ФЛП – ставку единого налога 2%.

О России. За год российские заводы нарастили производство товаров двойного назначения и расширили заводы по производству вооружения.

О лире. Турецкая лира ослабла после того, как Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов в воскресенье, продлив свой срок пребывания в должности.

О банке Фридмана. Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, позволяющий НБУ национализировать банк Sense (Альфа).

О США. Президент США Джо Байден заявил, что окончательное соглашение о повышении потолка госдолга готово к передаче в Конгресс для голосования.

Эксклюзив ЭП

Российский ВПК наращивает обороты. Откуда деньги и кто помогает РФ строить ракеты?

Чтобы помешать агрессору, нужно сильнее ударить по доходам и обрезать "руку помощи" от дружественных РФ стран и компаний, которых до сих пор немало в ЕС и США. За счет чего российский ВПК наращивает мощности? (укр)