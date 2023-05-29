В США достигли окончательного соглашения для избежания дефолта: должен утвердить Конгресс

Президент США Джо Байден заявил, что окончательное соглашение о повышении потолка госдолга готово к передаче в Конгресс для голосования.

Об этом пишут Reuters и AP.

"Это хорошая новость для американского народа", - сказал Байден журналистам в Белом доме после телефонного разговора со спикером Палаты представителей республиканец Конгресса Кевином Маккарти.

"Она снимает угрозу катастрофического дефолта с повестки дня, защищает наше тяжело заработанное и историческое экономическое восстановление", - добавил Байден.

Соглашение, если оно будет одобрено, предотвратит дефолт правительства США по долговым обязательствам и будет заключено после недель горячих переговоров между Байденом и республиканцами в Палате представителей Конгресса.

Оно все еще должно пройти через Конгресс, где есть значительные разногласия, до 5 июня, напоминает агентство.

"Я настоятельно призываю обе палаты принять это соглашение", - сказал президент США, добавив, что он ожидает, что Маккарти будет иметь необходимое количество голосов для принятия соглашения.

Соглашение вызвало критику со стороны жестких республиканцев и прогрессивных демократов, но Байден и Маккарти рассчитывают на достаточное количество голосов с обеих сторон.

Ранее в воскресенье Маккарти прогнозировал, что будет иметь поддержку большинства своих коллег-республиканцев, а лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что ожидает поддержки демократов.

Соглашение приостанавливает лимит долга до 1 января 2025 года, ограничивает расходы в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возвращает неиспользованные средства на борьбу с COVID, ускоряет процесс получения разрешений для некоторых энергетических проектов и включает дополнительные требования к программам продовольственной помощи для бедных американцев.

Законопроект на 99 страницах предусматривает выделение более 886 миллиардов долларов на безопасность в 2024 финансовом году и более 703 миллиардов долларов на расходы, не связанные с безопасностью, на тот же год, не учитывая некоторых корректировок. Он также предусматривает увеличение расходов на безопасность на 1% в 2025 финансовом году.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл приветствовал соглашение и призвал Сенат действовать быстро, чтобы принять его без лишних задержек после того, как оно пройдет через Палату представителей.

Агентство AP ожидает, что голосование по подготовленному законопроекту может состояться в Палате представителей уже 31 мая, а в Сенате - на следующей неделе.

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Напомним:

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Конгресса Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о прекращении действия потолка государственного долга в 31,4 триллиона долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен установила крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня, заявив, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 31,4 триллиона долларов.

Экономическая правда.