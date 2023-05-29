Рада поддержала законопроект об отмене "упрощенки 2%" в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности отменяющий упрощенную систему налогообложения для ФЛП – ставку единого налога 2%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Принятие законопроекта будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 10 млрд гривен", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Проектом закона с 1 июля предлагается:

отменить возможность для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;

отмена возможности для ФЛП плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;

возобновить проведение документальных проверок. Документ предусматривает, что такие проверки во время действия военного положения проводятся при наличии безопасного доступа к территориям, помещениям и документам, связанной с исчислением и уплатой налогов и сборов;

восстановить применение штрафных санкций (за нарушение налогового законодательства; правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ; порядка использования РРО/ПРРО);

восстановить течение сроков, определенных налоговым законодательством.

В то же время, законопроект не предусматривает повышение налогов и не вводит новые ставки налогов.

"Нормы направлены прежде всего на возвращение налогового законодательства в довоенное состояние. В частности, с 01 июля 2023 ограничивается действие отдельных норм Кодекса, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины", — подчеркнул Марченко.

Принятие законопроекта является одним из структурных маяков в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в 2023 году.

Экономическая правда