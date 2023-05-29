Санкций недостаточно: Россия за год нарастила выпуск продукции для военных

За год российские заводы нарастили производство товаров двойного назначения и расширили заводы по производству вооружения.

Об этом говорится в материале ЭП.

В первом квартале 2023 года производство в России биноклей, монокуляров и других оптических приборов выросло на 73% от аналогичных показателей прошлого года. На 40-110% выросло производство радиолокационной, радионавигационной продукции, аппаратуры дистанционного управления, компьютеров, электродвигателей, генераторов, аккумуляторов, специальной одежды и обуви.

Это может свидетельствовать как о замещении продукции, ранее импортировавшейся из западных стран, так и об увеличении производства для армии.

О росте военного производства свидетельствуют и другие косвенные показатели. К примеру, завод по производству беспилотников в Дубне перешел на работу в три смены. А "Смоленский авиационный завод", производящий крылатые ракеты, планирует увеличить количество сотрудников с 2000 до 4300.

В статье говорится, что западные санкции пока не помешали России наращивать расходы на войну, а эмбарго на электронные компоненты остается несовершенным.

Детальнее о жизни российской военной промышленности под санкциями читайте в материале: Российский ВПК наращивает обороты. Откуда деньги и кто помогает РФ строить ракеты?