Рада приняла законопроект, позволяющий национализировать "Сенс банк" Фридмана

Верховная Рада на заседании в понедельник, 29 мая, проголосовала во втором чтении за законопроект по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения № 9107-1, позволяющего НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

Об этом ЭП сообщили три источника, причастных к процессу.

За законопроект проголосовали 305 народных депутатов.

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Напоминаем:

Верховная Рада 2 мая не приняла в целом законопроект №9107-1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения. В частности, документ не поддержала фракция "Европейская солидарность".

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Смысл Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Смысл Банк".

Ранее Рада уже принимала закон, упрощающий процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

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Экономическая правда