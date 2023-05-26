Новости 26 мая: Украине нужно на $6,5 млрд на восстановление, сколько мощностей "украла" война

О Приватбанке. Экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский вслед за своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым отказался давать показания в свою защиту в Высоком суде Лондона.

Об энергосистеме. Ночная российская атака не нанесла повреждений украинской энергосистеме, дефицит пока отсутствует. Однако отключения в шести областях возможны из-за погоды.

О восстановлении. Украине нужно 6,5 миллиарда долларов, чтобы полностью обеспечить потребности в восстановлении в этом году.

О газе. Европейские краткосрочные цены на природный газ могут ненадолго упасть ниже нуля этим летом, если вялый спрос не догонит растущее предложение.

О мощностях. С начала войны России против Украины в 2014 году украинская энергосистема потеряла совокупно 27 ГВт мощностей.

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