Новости 26 мая: Украине нужно на $6,5 млрд на восстановление, сколько мощностей "украла" война
О Приватбанке. Экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский вслед за своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым отказался давать показания в свою защиту в Высоком суде Лондона.
Об энергосистеме. Ночная российская атака не нанесла повреждений украинской энергосистеме, дефицит пока отсутствует. Однако отключения в шести областях возможны из-за погоды.
О восстановлении. Украине нужно 6,5 миллиарда долларов, чтобы полностью обеспечить потребности в восстановлении в этом году.
О газе. Европейские краткосрочные цены на природный газ могут ненадолго упасть ниже нуля этим летом, если вялый спрос не догонит растущее предложение.
О мощностях. С начала войны России против Украины в 2014 году украинская энергосистема потеряла совокупно 27 ГВт мощностей.
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