Ночная российская атака не повредила энергосистему – Минэнерго

Ночная российская атака не нанесла повреждений украинской энергосистеме, дефицит пока отсутствует. Однако отключения в шести областях возможны из-за погоды.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Ведомство заявило, что попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры в результате атаки не было зафиксировано.

В то же время есть обесточивание из-за грозового шторма, который вызвал отключение света для части потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях. Штормовое предупреждение фиксируется также на пятницу.

Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые и приграничные с РФ территории - из-за атак в Донецкой области обесточены 23 населенных пункта, в Запорожской области - 8 населенных пунктов. Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это возможно.

Отмечается, что за сутки вернули свет для 32,3 тысячи потребителей.

Сейчас энергетическая система работает стабильно. Генерация полностью обеспечивает потребление, а дефицит электроэнергии отсутствует.

Экспорт электроэнергии в дальнейшем не осуществляется, зато Украина импортирует электроэнергию из Словакии от 45 МВт до 275 МВт.

Кроме того, запасы газа в хранилищах сейчас составляют более 9,3 миллиарда кубометров.

Напоминаем:

Глава оператора Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что, возможно, после пересмотра баланса энергосистемы на следующей неделе Украина сможет возобновить экспорт электроэнергии.