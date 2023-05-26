В Минфине рассказали, сколько средств не хватает на скорейшее восстановление в этом году

Украине нужно 6,5 миллиарда долларов, чтобы полностью обеспечить потребности в восстановлении в этом году.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в ходе дискуссий в рамках собрания группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории, передает пресс-служба Минфина.

В ходе дискуссий обсуждалось состояние экономики в странах, принимающих мигрантов и беженцев.

"В результате полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев нашли убежище в европейских странах, и мы благодарны правительствам этих государств за оказанную помощь и защиту.

Во многих странах вынужденные украинские мигранты получили доступ к социальной помощи, медицинским услугам, образованию и трудоустройству наравне с гражданами принимающих стран", - отметил Марченко.

Он подчеркнул, что приоритетной задачей украинского правительства является создание стимулов для возвращения граждан домой. В этом контексте важно восстановление страны.

По словам главы Минфина, потребности в финансировании первоочередного восстановления Украины на 2023 год составляют 14,1 млрд долларов для 5 ключевых сфер, непосредственно влияющих на благосостояние людей и стимулирующих экономику Украины.

Потребности энергетического сектора составляют 3,3 млрд долл, гуманитарного разминирования – 400 млн долл, восстановление разрушенного и поврежденного жилья – 1,9 млрд долл. Потребности на восстановление критической и социальной инфраструктуры составляют 5,8 млрд долл, а также 2,8 млрд долл необходимо для поддержки частного сектора.

"Правительство Украины предусмотрело в государственном бюджете на 2023 год часть средств на первоочередное восстановление в размере 3,3 млрд долларов США. Наши международные партнеры предоставили гарантии около 4,3 млрд долларов США. В то же время, необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд. долларов США", - добавил министр.

Марченко подчеркнул, что своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия росту экономики Украины.

Экономическая правда