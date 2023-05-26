Цены на газ в Европе летом могут ненадолго упасть ниже нуля – Bloomberg

Европейские краткосрочные цены на природный газ могут ненадолго упасть ниже нуля этим летом, если вялый спрос не догонит растущее предложение.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам трейдеров на ежегодной энергетической ярмарке E-World в Эссене, Германия, такое явление - когда производители фактически платят кому-то за то, чтобы тот забрал их газ - выглядит все более вероятной, поскольку цены упали до докризисных уровней.

"Такого не случалось с октября 2006 года, когда внутридневные цены в Великобритании ненадолго упали ниже нуля после открытия нового газопровода при благоприятных погодных условиях.

Сейчас действуют похожие факторы: цены падают, поскольку запасы быстро заполняются, потребление резко возрастает, а ветровая и солнечная энергия производится мощно. Рынки стран с ограниченными запасами газа, таких как Великобритания, имеют больше шансов достичь нулевой отметки", - пишет агентство.

"Отдельные региональные рынки газа в Европе могут уйти в минус, когда у вас есть часы и дни с возобновляемым производством", - сказал в интервью вице-президент по вопросам торговли газом и оптимизации нефтяной компании Equinor ASA Педер Бьорланд.

Европейские запасы газа превышают сезонные нормы и заполнены примерно на 66%, и некоторые ожидают, что хранилища будут заполнены уже в августе, задолго до начала отопительного сезона.

В то же время, низкие цены еще не восстановили промышленный спрос, и некоторые покупатели откладывают закупки газа до дальнейшего падения рыночных цен.

"Если так пойдет и в дальнейшем, то мы будем заполнены довольно рано летом, в сентябре или октябре, а дальше все будет зависеть от того, насколько рано начнется зима", - сказал главный исполнительный директор швейцарской торговой компании MET International Дьердь Варга.

Европейский эталон упал почти до 26 евро (28 долл) за мегаватт-час в четверг.

Экономическая правда