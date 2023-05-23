Стартовал первый пересмотр программы Украины с МВФ
Миссия МВФ 23 мая начала работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе МВФ.
"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня с представителями власти Украины обсуждение мероприятий в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
Как уточнили в Министерстве финансов Украины, встречи проходят в Вене (Австрия), а также в онлайн формате.
"От украинской стороны принимают участие в дискуссиях представители Министерства финансов и Министерства юстиции Украины, Национального банка Украины, а также других органов, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права", - заявили в Минфине.
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Напоминаем:
Сообщалось, что во вторник, 22 мая, начинает свою работу миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру четырехлетней программы с Украиной на сумму 15,6 млрд долл.
Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина может получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл. США).
Впоследствии Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.
Экономическая правда