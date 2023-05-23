Стартовал первый пересмотр программы Украины с МВФ

Миссия МВФ 23 мая начала работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе МВФ.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня с представителями власти Украины обсуждение мероприятий в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF)", - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Как уточнили в Министерстве финансов Украины, встречи проходят в Вене (Австрия), а также в онлайн формате.

"От украинской стороны принимают участие в дискуссиях представители Министерства финансов и Министерства юстиции Украины, Национального банка Украины, а также других органов, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права", - заявили в Минфине.